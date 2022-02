All Swing Big Band - In The Mood – Great Swing Classics

Neusäß : Stadthalle |

New York – New York, Moonlight Serenade, St. Louis Blues u.a.

30 Jahre Big Band unter HARALD BSCHORR



Was könnte uns nach der kulturellen Zwangspause in passendere Stimmung versetzen als der Glenn-Miller-Klassiker „In The Mood“ mit der Stimmung im Titel, gespielt von der All Swing Big Band HARALD BSCHORRS. Der renommierte Soloposaunist der Staatsphilharmonie Nürnberg erarbeitete sich neben der Klassik einen excellenten Ruf als Jazzer mit dem Brasspur-Quintett wie auch als gefragter Interpret der Goldenen Ära des Swing mit der von ihm gegründeten All Swing Big Band. Mit unüberhörbarer Spielfreude und professioneller Präzision bietet die Big Band seit über 30 Jahren Swing Klassiker in inspirierender Neuinterpretation, sowie aktuelle Filmhits und Popsongs. Mit fundiertem Wissen, charmanten Anekdoten und glamourösen Posaunensoli des Moderators Bschorr reißt die All Swing Big Band das Publikum regelmäßig zu Standing Ovations hin. Lassen Sie sich von formvollendetem Klangzauber entführen, entschweben Sie mit der unsterblichen Moonlight Serenade in traumhafte Sphären