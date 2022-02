Acht Frauen - Kriminalkomödie von Robert Thomas

Neusäß : Stadthalle |

Mit Live-Musik, von Franz Wittenbrink

Regie: Thomas Luft, LUFT mit Anja Klawun u.a.



ROBERT THOMAS spannende Kriminalkomödie von 1962 wurde 2001, in einer Traumbesetzung mit Catherine Deneuve und Isabell Huppert zum Kinohit – Das belegt die Qualität der Stars wie des Stoffs und dessen Zeitlosigkeit.



Acht Frauen treffen sich Weihnachten am abgelegen Sitz der reichen Familie in den Bergen. Der übermächtige Patriarch alter Schule liegt ermordet mit einem Messer im Rücken im Bett. Das Haus eingeschneit, das Telefon tot. Eine fatale Situation. Die Mörderin muss noch im Haus sein. Panik steigt auf. Welche der Damen beging den Mord? Jede hat ein Motiv, jede ein Geheimnis keine ein Alibi, jede verheddert sich in einem Netz aus Lügen und Heimlichkeiten. Acht Leidenschaften, acht aufgestaute Lebensträume, Frustrationen, Verletzungen prallen hart auf- und gegeneinander. Dämme brechen, Masken fallen. Der Autor jongliert souverän mit Vorurteilen und Klischees, um sie aufzubrechen. Die fesselnde Melange aus Kriminalstück, Komödie und Psychodrama endet mit einem raffinierten Coup.



8 starke Frauen, angeführt von ANJA KLAWUN, der wandlungsfähigen Charakterdarstellerin mit magischer Überzeugungskraft. Sie zog uns schon als Päpstin wie auch als Hildegard von Bingen in ihren Bann. Kein Wunder, dass die junge Schauspieltruppe THEATERLUST in vier Jahren drei bundesdeutsche 1. und 2. Theaterpreise erhielt. Alle gefeierten Inszenierungen überzeugten auch durch homogene Verbindung von Sprache mit Musik. Der gefragte FRANZ WITTENBRINK komponierte die Songs für acht Darstellerinnen und zwei MusikerInnen.