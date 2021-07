90 Jahre Kobelkreuz - Jubiläums-Outdoor-Gottesdienst

Das 18 Meter hohe Kobelkreuz, das damals (1931) höchste Kreuz in Bayern außerhalb der Berge, wurde einst für die Bettlägerigen im Augsburger Krankenhaus geschaffen, um ihnen so einen Beistand im entfernten Anblick des Kreuzes zu bieten. Darüber hinaus war es für viele Generationen von Wallfahrern bis heute ein markanter Vorbote auf dem Weg zur Wallfahrtskirche Maria von Loreto. Vom Kreuz aus bietet sich ein grandioser Blick über die Region, den einst schon der berühmte Dichter Adalbert Stifter an dieser Stelle schweifen ließ.Bei schlechtem Wetter am Sonntag bietet alternativ die Kobelkirche nach aktuellen Hygienevorschriften für 40 Personen Platz. Im Anschluss spricht Bürgermeister Richard Greiner ein Grußwort, danach besteht die Möglichkeit eines (coronakonformen) Beisammenseins mit Getränke-Ausschank auf der Wiese. Fahnenabordnungen von Neusässer Vereinen runden das Bild ab. Veranstalter ist der Kobelschutzverein e.V. Neben der Sanierung des Kobelkreuzes hat der Schutz des Kobelwaldes als Naherholungsgebiet sowie die Erhaltung der baulichen Anlagen weiterhin oberste Priorität in der Arbeit des Vereins. Spenden sind jederzeit willkommen.