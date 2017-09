25 Jahre Städtepartnerschaft Markkleeberg - Neusäß

Es gibt bereits viele gewachsene Kontakte, auf deren erneute Begegnungen man sich freute. So verließ eine 40-köpfige Delegation aus Vertretern von Partnerschaftsverein, Stadtrat, Vereinen, Sing- und Musikschule sowie der städtischen Verwaltung und die drei Bürgermeister mit dem Bus Neusäß, um Richtung Osten zu reisen und das 25-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Neusäß und der sächsischen Stadt nahe Leipzig zu feiern.Markkleeberg ist die erste von vier Städten, mit denen die Stadt Neusäß eine Städtepartnerschaft einging. „Seit 25 Jahren lebt diese Freundschaft vom gegenseitigen Austausch. In beiden Städten gibt es ein Partnerschaftsverein bzw. -komitee. Und was wäre unser Stadtfest ohne bayerisches Bier und schwäbische Leckereien? Genau so beliebt ist der Markkleeberger Stand auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt. Sachsen und Bayern – das passt einfach zusammen“ freute sich Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze beim Empfang der Schwaben im Großen Lindensaal seines Rathauses.Neben einem ökumenischen Gottesdienst standen unter anderem Stadtführungen in Leipzig wie auch in der Partnerstadt auf dem Programm. Einen besonderen Höhepunkt stellte das Lichterfest der 25.000 Lichter im agra-Park dar.„Unsere Städtepartnerschaft ist eine besonders intensive. Sie lebt von vielen persönlichen Kontakten, Freundschaften und einem offenen Erfahrungsaustausch“ fasste Bürgermeister Greiner die Beziehung zu den Markkleebergern zusammen. So geht der Wettbewerb zur Gestaltung der „Neuen Mitte“ in Markkleeberg ebenso auf die Erfahrungen in Neusäß zurück wie die Anregung zur Entwicklung des Gewerbegebietes „Wachau-Nordost“ in der befreundeten sächsischen Kleinstadt.