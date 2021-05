 1.Neusässer Oldtimerschau - Anmeldung bis 3. Juli

Anmeldungen: vom 1. Juni bis zum 3. Juli unter www.mc-lech-schmuttertal.de, per Tel. 0821/48688805 oder Fax 0821/48688807. Bei mehr als 100 Auto-Anmeldungen erhalten Fahrzeuge mit älteren Baujahren bevorzugt einen Standplatz. Nach Fristende bekommen die Teilnehmer eine Einladung zur Veranstaltung, am Stand des MC Lech-Schmuttertal dann einen Gutschein für ein Begrüßungsfrühstück und eine Teilnahmeurkunde. Während der Präsentation der historischen Fahrzeuge auf dem Platz ermittelt eine Jury die Preisträger in sechs Kategorien. Um 14.30 Uhr erfolgt bei der Prämierung die Übergabe der Preise durch Ersten Bürgermeister Richard Greiner.