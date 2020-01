10 Jahre Young Stage - Jubiläums-Gala

Highlights der YS-Stars aus Gesang, Tanz, Schauspiel, mit Live-BandYoung Stage die Talentschmiede für junge Talente feiert 10-jähriges Bestehen. Ob in der Stadthalle Neusäß, im Parktheater, in der Kongresshalle, Die jungen Nachwuchsdarsteller zeigen u. a. im Parktheater, der Stadthalle Neusäß, im Kongress am Park mit ihren unterschiedlichsten Shows wie „Joy to the world“, That ́s Entertainment“, „Neusäßer Musiksommer“, usw. ihre Vielseitigkeit.Elisabeth Haumann (Gesang, musikalische Leitung), Janel Frazeé (Gesang), Dagmar Franz-Abbott (Schauspiel), Daniel Zabój (Ballett, Tanz, Choreographie) und Gerd Meyer (Schauspiel, Moderation) bilden aktuell das Dozenten-Team.Das Beste aus 10 Jahren werden die Nachwuchstalente bei der Jubiläumsgala zum 10-jährigen präsentieren. Begleitet von der bei „Jesus Christ Superstar“ auf der Freilichtbühne gefeierten Live-Band ABYSS werden Hits aus Musical, Pop und Gospel präsentiert.Einige Tickets gibt es noch hier Eintritt: € 26,–/ € 24,–/ € 19,–Veranstalter: Stadt Neusäß und Young Stage e.V.Zudem gibt es noch am Sonntag, 29. März 2020 um 11 Uhr noch "Young Stage Matinée" - Kidzday 2020 . Der Eintritt hier ist frei, Spenden sind willkommen. Sie unterstützen den gemeinnützigen Verein bei wichtigen Anschaffungen wie z.B. Instrumenten und Kostümen.