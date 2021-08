myheimat Neusäß: VOM BLITZ GETROFFEN!

In den letzten Monaten häufen sich Meldungen der Medien über Unwetterfronten, die großen Schaden verursachen können. Das Stadtgebiet Neusäß blieb gottseidank bisher von schlimmen Folgen der Naturgewalten weitgehend verschont, doch seit diesem Sommer gehen wahre Blitzlichtgewitter mehrmals in der Woche über all unsere Stadtteile nieder. Es blitzt am helllichten Tag aus heiterem Himmel, am Spielplatz in Hammel, an der Gaststätte Lohwald, am Ottmarshauser Berg, am Alten Feuerwehrhaus in Hainhofen, vor der Gärtnerei in Westheim. Bei einer einzigen Rundfahrt durchs Stadtgebiet besteht die Gefahr, daß Dich der Blitz mehrfach erfaßt, denn die Unwetter ziehen rasch weiter, werden magisch angezogen vom Metall der 30er-Schilder und treffen mit absolut tödlicher Genauigkeit Deine Windschutzscheibe, wenn Du Dich ihnen leichtgläubig zu schnell näherst. Auch mich hat so ein Blitz schon gestreift, doch als ich mich beim Wettergott über die auferlegte Buße beschweren wollte, sagte er: Halte Dich streng an meine Gebote, dann wirst Du nicht bestraft! Und er verlas mir eine Schrift aus dem April 2021, in der zu lesen war, daß nunmehr die gKu Schwaben-Mitte für die Gewitter in Neusäß zuständig sei und diese handle im göttlichen Auftrag nur zu unser aller Nutzen und Sicherheit und ohne die geringste Absicht schnöden Mammon anzuhäufen. Da wendete ich mich gedemütigt ab und dachte mir: Wer's glaubt, wird selig!