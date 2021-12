myheimat Neusäß: JAHRESWECHSEL 2021 ÜBER DEN DÄCHERN

und ist doch so anders, als vor hundert JahrenNicht Kanonen, sondern Viren haben Ihre Welt geteiltSäen Haß unter Menschen, die vorher Freunde waren.Was haben Sie in hundert Jahren nicht alles entwickelt?Haben Atome gespalten und sind bis zum Mond geflogenJetzt hat ein winziger Feind ihre heile Welt zerstückeltHinter Masken verborgen wird gehetzt und gelogen.Tag für Tag wird das Leben in Inzidenzen gemessenwas kümmert das Spötter, die ewig schon Egoisten waren?Haben Anstand, Respekt und soziales Gewissen vergessenrufen lauthals nach ihrem „Grundecht“ in Urlaub zu fahren.Nur ein Flügelschlag, dann wird aus dem alten das Neue Jahrund wir da oben werden daran unsere Freude habenDoch für die da unten wird nichts mehr so sein wie es warJetzt sind die Menschen die wahren Unglücksraben!