Ich hab schallend gelacht

Ich war auf dem Weg von Neusäß nach Gersthofen und nach den Kreis Verkehrsinseln kann man 100 km/h fahren. Ich war noch am beschleunigen und plötzlich raste ein kleiner Fiat 500 an mir vorbei, in einer abartigen Geschwindigkeit. Mein erster Gedanke war: "Wer hat dem denn einen Porschemotor eingebaut?" Es war so urkomisch, ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Dieses kleine "Scheißerle" in dieser Geschwindigkeit.Wer die Kleinen nicht kennt, hier BilderIch schätze mal, es war ein Abarth Oldtimer.