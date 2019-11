daß Hainhofa dr Middelpunkt unsrer Welt isch,weil d'Leit hamm gsagt, von do aus geht’snach Schlipsheim nauf,nach Ottmarshausa nunter,nach Westheim nüber,nach Horgau hintre, undin d'Stadt nei.Heit bin i in Erdkunde a bissle gscheider,aber vom Gfühl her basst des allwei no!