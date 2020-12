HEILIGENBILDCHEN FÜR ERWACHSENE

Beim letzten Umzug habe ich neulich mein altes Laudate in bestem Zustand wiedergefunden. Kein Wunder, denn so ein heiliges Buch etwa im Altpapier zu entsorgen, würde mit gehörig Extrabrand im Fegefeuer bestraft. Wenn man darin blättert, findet sich zwischen den Seiten das eine oder andere Heiligenbildchen. Die bekam man im ersten Kommunionjahr von seinen allerbesten Freunden mit Widmung geschenkt (geschlechtsübergreifender Austausch fiel unter das beichtpflichtige Sündenregister) oder sie wurden als Ausdruck höchster christlicher Gnade vom Herrn Hochwürden mit Weihwasser besprengt und für herausragende Leistungen im Religionsunterricht oder im Dienste der Mutter Kirche überreicht. Da mir eine Ministrantenkarriere wegen einer amtlich nicht beglaubigten Myrrheallergie verwehrt blieb und ich selbst beim Krippenspiel in der Vorweihnachtszeit nicht über eine stumme Nebenrolle als 2. Hirte hinauskam, blieb die Anzahl dieser klerikalen Ehrenpreise in meinem Laudate in äußerst bescheidenem Rahmen. Vielleicht hätte ich ja öfter rechtzeitig zur Frühmesse aus den Federn steigen und die eine oder andere Marienerscheinung vortäuschen sollen, aber ich verdrehte ja schon verklärt die Augen, sobald der Meßdiener auf nüchternen Magen zum ersten Schwung mit dem gefürchteten Weihrauchkessel ausholte. So hieß es für mich „ohne Fleiß kein Fleißbildchen“ und in meinem Gebetbuch finden sich gerade mal 2 Stück davon, eines davon handsigniert von meinem Klasskameraden Siggi, der aber auch nicht von einem Heiligenschein erleuchtet war, sondern vielmehr einen schwunghaften Ablaß- und Tauschhandel mit den sündenreinigenden Bildchen betrieb.Heutzutage erklimme ich den Kirchberg tatsächlich viel öfter als damals und das sogar freiwillig. Oft habe ich eine Kamera dabei und die ziehe ich dann klammheimlich hervor und mache mir das eine oder andere Heiligenbildchen einfach selber ...