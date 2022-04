Hainhofen damals: ABGESANG VOLLER WEHMUT

Als das Gasthaus zum Lamm in Hainhofen an diesem denkwürdigen 31.07.2013 nach einer Übergangsphase endgültig seine Türen schloß und der Zapfhahn für immer versiegte, war vor allem eine Gruppe von Menschen besonders betroffen: die Männer des MGV, des örtlichen Männergesangsvereins, die noch bis zum bitteren Ende am Dienstagabend im Saal ihre wöchentlichen Proben abhalten durften und die über Jahrzehnte hinweg eine besonders innige Freundschaft mit "Ihrer" Wirtin Luise verband. Der Chor hatte in all den Jahren auch so manche Theateraufführung und einige Gartenfeste musikalisch untermalt. So war es denn auch selbstverständlich, daß man sich für diesen letzten gemeinsamen Tag nochmals richtig ins Zeug legte und nicht nur irgendein Abschiedslied intonierte. Kurt Kehrle verfaßte zu diesem Anlaß einen ganz persönlichen Text zu der bekannten Schlagermelodie "Cindy oh Cindy" vom Margot Eskens ... und ganz ehrlich: in diesem melancholischen und innigen Moment bekam nicht nur die besungene Lamm-Wirtin feuchte Augen.Das Lied von Kurt Kehrle hängt noch heute im Flur des Gasthauses und die Melodie des Evergreens kann man sich hier nochmals in Erinnerung rufen: