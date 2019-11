Händler der Vier Jahreszeiten

In unserem heutigen Discounter-Zeitalter würde der verwöhnte König Kunde nicht mehr dem scheppernden Klang der Glocke folgen. Längst haben ihn die Markt(ver)führer mit Billigangeboten hörig gemacht, die zu jeder Jahreszeit von früh bis spät plastikverpackt und schockgefroren zur Verfügung stehen. Und selbst wenn der übersättigte Konsument nachts um 23 Uhr Lust auf eine Flugmango bekommt, kann er sich diese online mit ein paar Klicks auf seinem Smartphone bestellen. Aber diesen einen kurzen Glücksmoment, den man damals erlebte, wenn man samstags um 13 Uhr am Verkaufswagen eine Orange ergatterte, kann man mit keinem Geld der Welt erkaufen, weil es heutzutage viel zu selbstverständlich geworden ist, sich solchen Luxus zu leisten. Die Wertschätzung für die Früchte der Natur ist irgendwann in den sechs Jahrzehnten zwischen dem PRIMA und „Lieferando.de“ auf der Strecke geblieben.