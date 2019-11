Der Tod – alles aus und vorbei?

Der Tod, wird dir gesagt, ist von allem das Ende.Das ist eine Lüge; der Tod ist eine Wende.Dein physischer Körper kann sterben, wenn er will,er muss nicht, denn Tod hat ein anderes Ziel.Tod ist eine Einweihung ins Alles Was Ist;Geht weg von dem Mangel und hin zu dem, was du bist.Er bringt dich nach Hause, wo die Liebe regiert.Heilung für dich, du hast dich lang genug negiert.Tod ist der Moment, wo du erkennst: ich bin gut.Jetzt ist es an dir, was du entscheidest und tust.Deine Kraft erwacht in deinem ganzen InnernUnd du weißt genau, hier ist die Heimat von Gewinnern.Hier wolltest du hin, dein ganzes Leben lang,nur hast du geglaubt, das sei dein letzter Gang.Du wolltest nicht sterben ohne dein Versprechen zu erfüllen:Deinen Traum von der Welt für Gott Göttin zu enthüllen.Du wusstest immer, ich hab was Dringendes zu tun,nur was, wusstest du nicht, es muss wohl im Innen ruh’n.der Tod wird dir helfen, dein Geheimnis zu lüften,dein Körper lebt weiter, schwelgt in fröhlichen Düften.© Silvia I. Bomhardt