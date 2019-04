Der ewige Gehorsam

", das ist die Antwort "", mit dem der Soldat antwortet, wenn sein Name beim Appell aufgerufen wird. 100.000 von ihnen, als Kanonenfutter im Friaul niedergemäht, in die Stachelverhaue getrieben oder in den Erdlöchern am Giftgas erstickt, melden sie sich auf ewig bei ihrem Oberbefehlshaber, einem strategischen Versager, der lange nach dem Krieg friedlich entschlafen ist und unterhalb der Treppe in einem riesigen Monolithen seine pompöse letzte Ruhestätte fand.Mancher fragt sich verwundert, weshalb ich Bilder von solchen Stätten in ein Urlaubsalbum klebe. Dabei ist es einfach so, daß ich das große Glück Norditalien als Tourist besuchen zu können, nach so einem Gang die Mauer hinauf viel mehr zu schätzen weiß.