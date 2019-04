Zu Besuch im Geigenbauatelier Augsburg

Jan Finn Bacher holte die Besucher am Café „Tür an Tür“ ab und ging mit ihnen ins Atelier.Er beschrieb die Herstellung einer Geige und seine Begeisterung war unübersehbar und unüberhörbar.Ein Geigenkörper entsteht zumeist aus Bergahorn als obere Platte und Fichtenholz als untere Platte. Vieles davon wird immer noch per Hand gemacht und es kommt sowas wie Ehrfurcht auf über so viel Können. Er erzählte auch, dass er den Bergahorn manchmal selber fällt.Die Gäste hatten jede Menge Fragen und die Zeit verging wie im Flug. Es war ein sehr interessantes Erlebnis.Jan Finn Bacher baut, restauriert und repariert Geigen und Bratschen und Antonia Meyer hat sich auf Celli spezialisiert.Auf der Homepage gibt es jede Menge weiterer Details über die Beiden und ihre Kunst.