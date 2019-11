in die. Miterlebt ihr dort eine Hommage an ABBA.Dafür verlosen wir! Klickt bis zum 26. Januar 2020 auf „Mitmachen“. Alle Gewinner werden am 27. Januar hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos bekommt ihr hier