Wiedereröffnung der Bade- und Saunawelt im Titania Neusäß kommenden Montag, 14.06.2021

Endlich gibt es für das Titania Neusäß wieder positive Nachrichten im Jubiläumsjahr: das gesamte Team des Titania Neusäß fiebert der Eröffnung kommenden Montag entgegen.

Nach fast acht Monaten Pause dürfen wir ab dem 14.06.2021 endlich wieder unsere Gäste zu Badespaß und Saunavergnügen bei jedem Wetter begrüßen.



Der Betrieb wird täglich zu den folgenden Öffnungszeiten starten:



Badewelt 9:30 bis 21:00 Uhr

Saunaparadies 9:30 bis 22:00 Uhr



Um eine größtmögliche Sicherheit für alle Gäste garantieren zu können, müssen beim Besuch auch weiterhin einige „Freizeitregeln“ beachtet werden, wie z.B. die Maskenpflicht beim Ein- und Austritt sowie der Nachweis zur Kontaktverfolgung. Einfach und bequem kann letzteres auch über die LUCA-App (kostenloser Download) in Form eines QR-Codes erfolgen.



Keine Online-Reservierung notwendig



Eintrittskarten erhält man direkt vor Ort an der Kasse. Es wurde sich vorerst bewusst gegen das Online-Ticket entschieden, da im Sommer trotz Kapazitätsbeschränkungen erfahrungsgemäß ausreichend Plätze angeboten werden können. Die Eintrittspreise entsprechen den Tarifen vor der letzten Schließung.



Aktualisiertes Hygienekonzept „sicher & sauber“



Aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen gibt es weiterhin eine Kapazitätsbegrenzung, was aber auch mit Sicherheit viel Platz für entspannten Wasserspaß und Saunavergnügen bedeutet. Mit dem GMF „sicher & sauber“-Konzept werden die Besucher während des Aufenthaltes im gesamten Haus begleitet und Ihnen die Maßnahmen für die Sicherheit einfach und übersichtlich gezeigt. Alle Mitarbeiter wurden vor der Eröffnung erneut nach den neuesten Hygienemaßnahmen geschult.



Attraktionen und Saunen geöffnet



Attraktionen sind wieder in Betrieb. In der Sauna kann leider noch nicht jede Kabine zur Verfügung gestellt werden. Es werden aber regelmäßig Aufgüsse -allerdings ohne Wedeln- angeboten. Bei sommerlichen Temperaturen lädt zudem unser Außenbereich die Gäste mit viel Platz, Licht und Luft auf der Liegewiese zum Sonnenbaden und zur Entspannung ein, während die Kleinen das Spielangebot nutzen können.



Auch Gutscheine sind ab sofort wieder einlösbar und die Gültigkeit der Clubkarten wurde selbstverständlich um den Schließungszeitraum verlängert.

Die achtmonatige Schließzeit haben wir für Reparatur-, Maler- und Ausbesserungsarbeiten genutzt, um unseren Gästen wieder ein tolles Badevergnügen in besonderer Atmosphäre anzubieten.



Mit der Einhaltung der vorübergehenden “Freizeitregeln” ist es den Gästen mit Sicherheit möglich, einen entspannten Kurzurlaub zu genießen!



Weitere Infos zu den aktuellen Abläufen, Preisen und Öffnungszeiten unter www.titania-neusaess.de (Text: Titania Neusäß)

