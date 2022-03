WEIHWASSER ... ALTWASSER ... MINERALWASSER

Die Pfarrkirche St. Johannes Baptist am Ortsende von Gessertshausen ist eines der hübschesten Fotomotive im Schmuttertal. Der Parkplatz am Pfarrhof bietet ausreichend Stellflächen, aber sportliche Neusässer können auch direkt mit dem Fahrrad anreisen, von Westheim bzw. Vogelsang geht es immer am westlichen Bahndamm entlang in Richtung Diedorf und Deubach. Die Schmutter schlängelt sich dekorativ um das Gotteshaus herum und bildet in den feuchten Wiesen Altwasser, auf denen sich Wasservögel beobachten lassen. Eine Infotafel am östlichen Ufer weist darauf hin, daß auch der Biber in diesen Gewässern heimisch ist. Die herrlich ausgestattete Kirche sollte man in jedem Fall besichtigen, sie ist untertags immer geöffnet. Danach lassen sich entspannte Spaziergänge in mehrere Richtungen unternehmen.Am nordöstlichen Ufer führt die Trasse der Staudenbahn entlang. Sie kommt in einem weiten Bogen vom Bahnhof Gessertshausen herüber und folgt dann einer schnurgeraden Linie durch die Auen in Richtung Margertshausen. Parallel zum Gleisbett verläuft eine ebenso gerader und flacher Rad- und Fußweg. Das westliche Ufer erreicht man über eine kleine Brücke an einem landwirtschaftlichen Stadel neben der Kirche. Von dort kann man einem sehr schönen Wanderweg bis nach Wollishausen folgen.Für Radfahrer bietet es sich jedoch an, auf dem „WITAQUELLE RADRUNDWEG“ die Natur des Schmuttertals rund um Gessertshausen und Fischach zu erkunden. Diese Route ist 21 Kilometer lang, einfach zu befahren und somit auch für ältere Kinder geeignet. Der offizielle Start- und Endepunkt ist in Ustersbach. Von der dort ansässigen Brauerei stammt das namensgebende Mineralwasser, aber natürlich kann man den Rundkurs auch hier in Dietkirch beginnen. Die Orte entlang dieser entspannten Tour sind Ustersbach, Aretsried, Heimberg, Fischach, Margertshausen, Dietkirch, Wollishausen, Reitenbuch und wieder Ustersbach. In Fischach und Heimberg kreuzt man einen weiteren touristischen Radweg, den „Mozartweg, Barocke Blickwinkel“, der wesentlich länger ist und seinen Ausgangspunkt an der bekannten Wallfahrtskirche in Biberbach hat.Mehr Informationen