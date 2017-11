Weihnachtsmarkt Steppach

Neusäß : Biergarten der Gaststätte Fuchs |

Der goldene Oktober erinnerte eher an letzte Sommertage, da wurde in Steppach bereits von fleißigen Männern der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Die Hütten stehen zum Teil schon, aber es ist noch viel zu tun, bis die Stände am 1. Adventswochende in hellem Glanz erstrahlen. Die Gäste erwartet in diesem Jahr ein ganz neues Ambiente. Die Holzterrasse wird zum Weihnachtswald mit Tannenbäumen, Stehtischen und Schirmen, so daß der Gast beim Glühwein das ganze Geschehen im Blick hat. Auf der Seite zur Straße hin reihen sich nun die Hütten, die ehemals auf der Terrasse Platz fanden, auf. Der neue Küchenpavillon ist fertig und lädt zum Aussuchen der leckeren Speisen und Getränke ein. Natürlich gibt es auch wieder die Stände mit weihnachtlichen und kunsthandwerklichen Artikeln, liebevoll für Sie angefertigt oder ausgesucht, Honigprodukte, Schmuck, edle Seifen und einiges mehr. Die Kinder haben,wie nur beim Steppacher Weihnachtsmarkt ein ganzes, umzäuntes Gelände zum Spielen, im Stroh toben, zum Weihnachtsplätzchen backen oder zum Verweilen in der Märchenhütte. Sie können auf Kamelen, Pony oder Esel reiten und es gibt sogar "Biertischgarnituren" in Kindergröße. Auf die Erwachsenen warten Glühwein in vielen Varianten, heißer Hugo oder Sprizz, Bratwurst und vieles mehr.



Am ersten Wochenende erwarten wir wieder die "Bremer Jungs" mit ihrem Fischverkauf für einen guten Zweck. Für diesen guten Zweck kann man auch Lose kaufen oder am letzten Tag des Marktes die Tannenbäume für 1.- € (gerne auch mehr als Spende), denn wir sollten die, denen es nicht so gut geht wie uns, gerade in dieser Zeit nicht vergessen.



Wie jedes Jahr freuen wir uns auf viele, gut gelaunte Besucher.



Unsere Öffnungszeiten:



Freitag 01.12.2017 17 bis 21 Uhr

Samstag 02.12.2017 16 bis 21 Uhr

Sonntag 03.12.2017 14 bis 20 Uhr



Freitag 08.12.2017 17 bis 21 Uhr

Samstag 09.12.2017 16 bis 21 Uhr

Sonntag 10.12.2017 14 bis 20 Uhr





Freitag 15.12.2017 17 bis 21 Uhr

Samstag 16.12.2017 16 bis 21 Uhr

Sonntag 17.12.2017 14 bis 20 Uhr



Freitag 22.12.2017 17 bis 21 Uhr

Samstag 23.12.2017 16 bis 21 Uhr