Virtuelle Weinmesse - 12./13. März 2021 - 2 Tage | 10 Winzer - 10 online Weinproben

Die wichtigsten Info´s zur Veranstaltung

Tickets, Weinpakete und Info´s:

Lockdown nervt... Und alleine Wein trinken noch viel mehr! Wie cool wäre mal wieder eine Weinprobe oder ein Besuch einer großen Weinmesse! Da wir in unserem Showroom und Lager in Neusäß im Moment keine lokalen Weinproben veranstalten können, haben wir uns etwas für euch einfallen lassen. Mit unserer ersten virtuellen Weinmesse laden wir an 2 Tagen gleich mehrere Top Winzer für euch ein. Darunter Schembs, Nett, Metzger, Klumpp und Salzl. In 10 Live Sessions könnt ihr zusehen, lauschen, kommentieren und wenn ihr mögt - sogar mitprobieren. Die Winzer stellen jeweils 6 geniale Weine aus ihrem Sortiment vor und verkosten live mit euch.Um dabei zu sein könnt ihr das Messeticket für den jeweiligen Tag buchen und den ganzen Abend zusehen. Oder ihr bestellt euch gleich ein tolles Live Tasting Paket incl. Messeticket und seid hautnah mit dabei. Für mehr Info´s besucht einfach unsere Kategorie Event-Pakete.Die virtuelle Weinmesse findet am Freitag den 12. März und Samstag den 13. März 2021 statt. Wer mit dabei sein möchte, kann jeweils für einen Messetag einfach ein virtuelles Messeticket buchen. Über einen Link können die Besucher dann live und online auf Tuchfühlung mit 10 verschiedenen Winzern gehen. Diese stellen live ihren Betrieb vor, verkosten 6 Weine und beantworten die Fragen aus dem Publikum. Dabei sind ein paar echte Top-Acts wie der Winzerhof Stahl aus Franken, Salzl Seewinkelhof aus Österreich, das Weingut Bergdolt-Reif & Nett und das Weingut Metzger aus der Pfalz. Allesamt mit ausreichend Online Tasting Erfahrung ausgestattet. Doch auch ein paar echte Geheimtipps und normalerweise ziemlich medienscheue Weingüter konnte WEiNDOTCOM mit an Bord holen. Winzer Arno vom Chateau Schembs wagt sich nur für die Virtuelle Weinmesse das erste Mal vor die Kamera. Und auch auf Hannes Reeh und Groszer Wein aus Österreich darf man gespannt sein. Diejenigen die gleich live bei der Weinprobe mitmachen möchten, können sich statt eines Messetickets auch gleich ein Messe Weinpaket für das jeweilige Weingut Nachhause bestellen. So steht der entspannten online Weinprobe Zuhause nichts mehr im Weg.Wir freuen uns schon auf geniales feucht-fröhliches Messewochenende mit euch!Euer Team von WEiNDOTCOM Weinversand in Neusäß