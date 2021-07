Virtuelle Neusässer Schnitzeljagd

Machen Sie mit bei der ersten virtuellen Neusässer Schnitzeljagd der Aktionsgemeinschaft (AN)!

Schon seit dem 23. Juli können Neusässerinnen und Neusässer auf virtuelle Schnitzeljagd in der Stadt gehen. Eine tolle Aktion, die von der Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) auf die Beine gestellt wurde und garantiert für Spaß und gute Laune während der Sommerferien sorgt! Auf Sie warten spannende Rätsel, Aufgaben und Aktionen sowie tolle Gewinne und jede Menge Spaß.Die Schnitzeljagd läuft noch bis zum Ende dieser Sommerferien und jeder kann bis dahin ganz einfach mit dem Handy teilnehmen – natürlich ist es auch möglich, jetzt noch oder zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen und mitzumachen.Insgesamt etwa 40 Fragen, Aufgaben und Rätsel warten auf Sie. Dabei können Sie die Schnitzeljagd jederzeit unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt weiterspielen. Ihr Wissen ist genauso gefragt wie Ihr Einsatz: Freuen Sie sich auf spannende Aktionen vor Ort, die sich über das komplette Stadtgebiet verteilen.Weitere Infos finden Sie auf unserer Website:Außerdem können Sie sich auf viele attraktive Gewinnen freuen: Titania-Gutscheine, Trainings- und Einkaufsgutscheine, Sachpreise und Geldspenden über 3x 500 € der VR Bank Augsburg-Ostallgäu, die Sie einem Neusässer Verein Ihrer Wahl zukommen lassen können. Sie sehen also: Mitmachen lohnt sich!Die Teilnahme ist nicht nur komplett kostenlos, sondern geht außerdem ganz schnell und einfach: Zuerst müssen Sie sich die Actionbound-App im App Store oder bei Google Play kostenlos herunterladen. Anschließend scannen Sie mit der Actionbound-App den QR-Code in der Bildergalerie. Schon sind Sie bei der Schnitzeljagd dabei! Also worauf warten Sie noch?