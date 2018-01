Verlosung: 3x2 Freikarten für die Ü-30 Party in Neusäß zu gewinnen!

in derweiter!Amheizen ein cooler Sound, eine lässige Atmosphäre und raffinierte Cocktails allen Feierwütigen ein.Ihr habt die Chance,für die Party zu gewinnen! Dafür müsst ihr einfach bis zum 25. Februar 2018 auf "Mitmachen" Klicken. Die Gewinner werden am 26. Februar hier auf myheimat per interner Nachricht informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen), um an der Verlosung teilzunehmen! Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Alles Weitere zur Veranstaltung gibt es hier