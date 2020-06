Vandalismus am Abenteuerspielplatz am Weldenbahnradweg

Doch leider wird der große Spielplatz in jüngster Zeit vermehrt Opfer von Vandalismus. Letzte Woche wurden sämtliche Mülleimer aus der Betonverankerung gerissen, der Sachschaden beträgt hier rund 2.000 Euro.Vergangenes Wochenende wurde die Toilettenanlage komplett demoliert, und auch der Holzpavillon bekam einiges von der Zerstörungswut ab. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 3.000 Euro.Erster Bürgermeister Richard Greiner zeigt sich beunruhigt wegen des zunehmenden Vandalismus. Die sinnlose Demolierung der Toilettenanlage sei nun eine neue Eskalationsstufe. „Die Stadtverwaltung ist es – leider – gewöhnt. Vandalismus im öffentlichen Raum ist in allen Kommunen ein allgegenwärtiges Problem. Doch der aktuelle Vorfall am Abenteuerspielplatz hat eine neue Dimension. Innerhalb einer Woche entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro, das sind enorme Summen.“Die Stadt Neusäß hat Anzeige erstattet. Die Reparaturarbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen, bis dahin wird die Toilettenanlage geschlossen bleiben.