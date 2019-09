Ü-30 Party Neusäß - Tanzen, Flirten, Feiern

Am 2. November startet die Ü-30 Party endgültig mit Volldampf in die kalte, dunkle Jahreszeit – ideal zum Feiern. Die Veranstalter der Ü-30-Party sorgen für heiße Stimmung und locken damit ihre begeisterten Fans, und auch so manchen Newcomer auf die Tanzfläche in die Stadthalle Neusäß. Danach genießt man in lockerer, stets gepflegter Gesellschaft an den Bars diverse Drinks, ein kühles Pils oder einen der raffinierten Cocktails. Da kommt Party-Feeling pur auf.Die Rosenheimer Partyprofis erkämpften sich in Neusäß einen Platz in einer eigenen Liga und halten ihn nun unangefochten schon seit 12 Jahren. Sie locken das Publikum aus nah und fern in großen Scharen zu ihren Partys nach Neusäß dank ihres Erfolgsrezepts: Halten, was man verspricht: Mega-Party-Spaß mit einem fetzigen Musikmix, der aktive Tänzer wie „passive“ Genießer in fröhliche Feierlaune versetzt.Der gefragte Kult-DJ Alex Wangler von Radio Hitwelle/ Rockantenne bringt das Publikum bis tief in die Morgenstunden in Schwung mit Mega-Hits der 80er und 90er Jahre, Oldies, aber natürlich auch aktuellen Charts. Natürlich werden alle Gäste, die vor 22 Uhr kommen, mit einem Glas Gratis-Prosecco als Warm-Up gratis empfangen, zusätzlich zum günstigen Eintritt von nur 9 €.News unter: www.ue30-neusaess.de , E-Mail info@wv-ro.de