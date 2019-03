Neusäß : Stadthalle |

2019 startet die Ü-30 Party Neusäß nach einer längeren Partypause im Mai mit umso heißeren Rhythmen direkt in einen hoffentlich wieder wunderschönen Sommer durch.



Kult DJ K.A.I. heizt dem Publikum mit noch mehr Power bis tief in die Morgenstunden ein mit fetzigem Sound der 80er und 90er Jahre, Oldies, aber auch neuesten Charthits. Dazu serviert die Gastronomie an diversen Bars in Stadthalle und im Foyer raffinierte Cocktails, eine breite Palette diverser Bierspezialitäten, aber auch verführerisch leckere alkoholfreie Drinks.



Auf eine stets lässige, jedoch immer gepflegte Atmosphäre legen die die Profis unter den Partymachern wie auch die Besucher größten Wert. Nur so kann richtiges Party-Feeling aufkommen. Der Mega-Party-Spaß der Party-Profis aus Ebbs versetzt alle Fans, die heiß sind aufs Abtanzen, und auch solche, die „nur“ zuhören und zuschauen wollen, im Handumdrehen in richtige Feierlaune.



Wie üblich erhält jeder Gast, der vor 22 Uhr eintrifft, zum Warm-Up ein Glas Prosecco gratis.



News unter: www.ue30-neusaess.de,

E-Mail info@wv-ro.de



Veranstalter: STADT NEUSÄSS/ LOHR EVENTS