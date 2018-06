Steppacher Wanderer wieder auf großer Fahrt

Am 2. Juni waren 40 Wanderer/ innen wieder zu ihrer Wanderfahrt unterwegs. Bei strahlendem Sonnenschein bei der Abfahrt führte uns der Bus über Landsberg und Schongau entlang des Bayerischen Rigi über Peißenberg nach Großweil – Glentleiten insSüdbayerns.Hier konnte man einen umfassenden Einblick in den ländlichen Alltag der Menschen in Oberbayern von einst nehmen. Es gibt hier mehr als 60 original erhaltene Gebäude mitsamt ihrer Einrichtung, die nach historischen Vorbildern in einer gepflegten Landschaft wieder aufgebaut wurden. Man sah, wie die Bauern vor vielen Jahren, gewohnt und gelebt haben. Vor vielen Häusern gab es Bauerngärten mit Gemüse und Kräutern, manche Arten, die auch schon in Vergessenheit geraten waren. Die Gerätschaften, mit denen die Bauern einst ihre Felder bestellt haben, sowie die, die zur Verarbeitung von Lebensmittel zur Verfügung standen, konnte man hier sehen. Die Häuser dienten zugleich für das Wohnen der Bauern und ihren Helfern und der Unterbringung ihres Vieh´s. Nach dem Mittagessen im Alpengasthof in derfuhren wir bis zum Staffelsee. Ein Teil wanderte ca. 1 ½ Stunden um den See und der Rest unternahm eine 60 minütige Schifffahrt mit dem Fahrgastschiff. Der moorhaltige See zählt zu den wärmsten Seen der Region. Im Seecafe Alpenblick in Uffing konnten wir bei einer Kaffee- oder Brotzeitpause, den Tag ausklingen lassen. Mit vielen zahlreichen Eindrücken von diesem Tag hat uns der Bus wieder zurück nach Steppach gefahren.Es war wieder rund um ein schöner Tag.