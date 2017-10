Special im Oktober im STEREOTON: Happy Hour & First Step

Von 20:00 – 22:00 Uhr gibt es eine Happy Hour im Jungen Café – all month long! Für den halben Preis kannst du dann bei uns essen und trinken! WOW!AUFGEPASST: Für alle, die zum ersten Mal in das Junge Café kommen gibt es ein Freigetränk!Also packt eure Freunde ein und kommt vorbei!PS: Zum Herbst fallen uns bestimmt wieder einige Specials für euch ein. Zum Beispiel eine Kürbissuppe selbstkochen (wer kocht, isst umsonst), ein Kickerturnier veranstalten oder Karaoke singen. Wenn du darauf Lust hast, komm vorbei und sprich uns an. Alle Aktionen werden spontan zusammen gemacht!