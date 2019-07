Sommerfest im Caritas-Seniorenzentrum Notburga – Neusäß-Westheim

Die Bewohner/innen, Angehörige und Gäste freuen sich bei sommerlichen Temperaturen, beschützt unter Sonnenschirmen hier dabei sein zu können.Am Freitag, 21.07.2019 war es wieder soweit. Die Mitarbeiter des Caritas-Seniorenzentrums Notburga hatten mit viel Liebe Tische und Bänke aufgestellt, die Tische gedeckt und große Sonnenschirme platziert.Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete der Einrichtungsleiter, Martin Gedon, das Fest.Aus lauter Rührung vergoss Petrus gleich zu Beginn ein paar „Regentränen“.Aber dann beauftragte er die Sonne das Fest weiterhin mit Sonnenschein zu überfluten.Die Küche des Hauses hatte dreierlei Kuchen gebacken, von diesen konnten Lieblingsstücke ausgewählt werden.Die Cocktails ohne oder mit Alkohol an der Cocktailbar waren heiß begehrt, nach dem Kaffeegenuss gab es bei den Temperaturen großen Durst.Mineralwasser, Limonade oder Bier befanden sich ebenfalls im Angebot.Wer Eis-gelüste hatte, kein Problem, eine gut gefüllte Eistheke mit verschiedenen Eissorten sorgte für Abhilfe.Die „Gerfriedsliner“ aus der Nachbarstadt Gersthofen zeigten, was sie so „drauf“ hatten, was mit dem entsprechenden Applaus gewürdigt wurde.Das Finale bildete die Neusäßer Stadtkapelle mit einem Konzert. Die Musiker erhielten nach jedem Lied begeisterten Beifall.Als Abendessen wurde Schweinsbraten mit Kartoffelsalat und Krautsalat serviert, es war auch möglich Gschwollene zu verzehren.Das Fest war wieder ein Höhepunkt im Alltag von Bewohner/innen, Angehörigen und Gästen.