Sommerferienprogramm-Heft 2017 ist da!!!

Das Ferienprogramm des Jugendkulturhauses STEREOTON ist nicht die Ganztagsbetreuung der Stadt Neusäß. Allerdings ergänzt die Ganztagsbetreuung des Ferienprogramms in den ersten beiden Ferienwochen die Ganztagsbetreuung der Stadt Neusäß, die ab der dritten Woche beginnt.Die Mitarbeiter des Jugendkulturhauses STEREOTON sorgen mit diesem Programm dafür, dass in den großen Ferien keine Langeweile aufkommt.Brandneue, spannende Aktionen ergänzen das bewährte und allseits beliebte Programm.Ein besonderes Augenmerk sollten berufstätige Eltern auf die ersten zwei Wochen des Ferienprogramms legen. Als Aktion ohne Anmeldung, gibt es wieder zwei Wochen lang den Aktivspielplatz. Zusätzlich zum „Offenen Angebot“ vormittags und nachmittags kann auch noch mit Mittagsbetreuung gebucht werden.Da der Freitagnachmittag weniger besucht war, wird der Aktivspielplatz dieses Jahr freitags bereits um 12:30 Uhr bzw. für die Kinder, die in der Ganztagsbetreuung sind um 14:00 Uhr enden. Der Aktivspielplatz wird wieder im Hof des STEREOTON`s, in der Daimlerstraße 3a/ Eingang Hauptstraße stattfinden. Bei anhaltendem Regen muss die Teilnehmerzahl leider begrenzt werden.Die Mittagsbetreuung muss unabhängig vom Aktivspielplatz gebucht werden.Im Aktivspielplatz, bei dem es wieder jede Menge Bastelaktionen und Gruppenspielangebote geben wird, geht es dieses Jahr rund um das Thema „Bienen“.In der zweiten Ferienwoche werden spannende Übernachtungen auf dem Titaniagelände angeboten. Somit ist eine Fast-Rundumbetreuung gegeben.Als besonderes Event veranstaltet das Team des Jugendkulturhauses eine Eröffnungsfeier des Ferienprogramms. Dazu sind nicht nur alle Kinder ganz herzlich eingeladen, sondern alle, die Lust auf ein schönes Fest haben.Noch ein paar Termine im Voraus: Die telefonische Anmeldung, unter der Nummer: 0821. 46 06 222, ist am 08.07.17 von 8:00–13:00 Uhr. Genauere Infos entnehmen Sie dem Ferienprogramm-Heft 2017.Weitere Informationen unter www.ferienprogramm.neusaess.de