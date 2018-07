Silverbirds – letztes Singen vor den Sommerferien im Haus der Musik – Neusäß

Singen macht ja bekanntlich durstig und deshalb konnte zwischen Sekt, nicht alkoholischen Cocktails oder nur Mineralwasser gewählt werden. Bei den kleinen Knappereien konnte jede/r zugreifen was der Gusto zuflüsterte.Die Schwiegertochter von Inge Gah hatte sich sogar an die Arbeit gemacht und Canapes aus selbstgemachtem Blätterteig in Hörnchenform und in Form von kleinen Taschen gefüllt mit Schinken angefertigt. Diese wurden begeistert und mit Hochgenuss schnabuliert.Die 3. Bürgermeisterin von Neusäß, Monika Uhl, kam zu einer kurzen Stippvisite vorbei. Sie musste zu einem Termin um 17.00 Uhr nach Neusäß-Steppach.Frau Maritta Berger aus dem Sozial- und Rentenversicherungsamt im Rathaus nahm an diesem kleinen Imbiss teil.Bürgermeisterin Monika Uhl teilte ihre Freude darüber mit, dass Inge Gah weiterhin diesen Chor fördert, das zeigten die steigenden Mitgliederzahlen.Inge Gah hielt wieder eine humorvolle Rede, hier ein Auszug davon:Sie bedankte sich als erstes bei der Pianistin Frau Anzenhofer für ein wunderschönes harmonisches und lustiges Jahr. Trotz einer Knieverletzung hatte sie die „Silverbirds“ zu dem gemacht, was sie heute sind, eine tolle Gemeinschaft.Vielen Dank an meine liebe Freundin Elisabeth für ihre Hilfe und Geduld mit mir.Dank auch an Frau Bürgermeisterin Monika Uhl und Frau Berger von der Sozialabteilung der Stadt Neusäß, dass sie sich Zeit genommen hatten, bei uns Künstlern vorbeizuschauen.Auch der Stadt Neusäß und der Belegschaft der Musik-Schule gehörte ihr Dank, auf deren Hilfe sie jederzeit zurückgreifen darf. Vor allem, wir Künstler sind gern gesehene Gäste im „Haus der Musik“ und in der „Stadthalle Neusäß“.Alle sollten wir daran denken, dass Singen die letzte große Freude für uns Menschen ist, wenn sonst gar nichts mehr geht.Eine gute Zeit und einen schönen Sommer wünschten sich alle bis zum ersten Singen nach den Ferien.