"Rund ums Kind": Flohmarkt in Steppach

Neusäß : Pfarrzentrum St. Raphael Steppach |

Am 15. September 2018 findet der nächste Flohmarkt "Rund ums Kind" im Pfarrzentrum St. Raphael in Neusäß-Steppach statt, den die Kindertagesstätte St. Gallus organisiert. Von 14:00 is 16:00 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, an den Ständen zu stöbern und im Flohmarktcafé leckere Kuchen, Getränke und Würstchen zu genießen.



Wer selbst verkaufen möchte, kann bei gutem Wetter im Freien einen eigenen Tisch aufbauen (laufender Meter für 1,80 Euro) oder einen Tisch im Pfarrsaal reservieren. Die Tischgebühren belaufen sich auf 5,50 bis 7,50 Euro (je nach Tischgröße). Kleiderständer kosten 1,50 Euro pro einen Meter.



Tisch-Verfügbarkeit, Reservierungen (Tische im Pfarrsaal) und Infos seit 15. Juli 2018 auf

flohmarkt.steppach.com.