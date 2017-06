Neusässer Musikschüler zeigen am 8. Juli auf dem Stadtfest ihr Können

Neusäß : Zentrum |

Neusässer für Neusäß: Unter diesem Motto steht der zweite Samstagabend auf dem Neusässer Stadtfest. Auf der Bühne neben der Stadthalle präsentieren junge Künstler der Musikschule Neusäß ihr Können. Ab 17.30 Uhr treten das Percussion-Ensemble, die Rock- und die Jazzband auf. Die Big-Band „Blue Notes“, in Neusäß dank der Auftritte auf dem Neujahresempfang oder dem letzten Stadtfest bereits gut bekannt und gern gehört, sorgt ab 20 Uhr für Unterhaltung. Achim Binanzer, Leiter der Musikschule, freut sich sehr, dass die Neusässer Nachwuchstalente die Gelegenheit bekommen, in diesem Rahmen aufzutreten. „Neusäß ist eine klingende Stadt. Es ist toll, dass unser Bürgermeister und der Stadtrat diese Idee von Anfang an unterstützt haben.“