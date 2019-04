Neusäß heißt den Mai willkommen

Die traditionelle Maibaumfeier in Alt-Neusäß findet in diesem Jahr am Samstag, den 27.04.2018, statt. Dazu ist jeder herzlich eingeladen.

Wie gewohnt wird der Baum ab etwa 8.00 Uhr in der Remboldstraße geschnitzt, geschmückt und gegen 15.00 Uhr aufgestellt.Der Kinder-Maibaum wird ab etwa 12.00 Uhr gestaltet und gegen 14.00 Uhr errichtet. Anschließend kann gefeiert werden: Bürgermeister Greiner wird das Fest offiziell eröffnen. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Stadtkapelle Neusäß. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher!