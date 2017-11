NARRNEUSIA Faschingseröffnung der Saison 2018 - die Showtanzgruppe

Gangsta`s Paradise

präsentiert sich hier in der verruchten, betörenden Welt der Gangster und Ganoven.Das Gangster Prinzenpaar. zeigt mit der 24-köpfigen Gang eine furiose Darbietung., 19 Jahre, im Sternzeichen Zwillinge geboren, tanzt seit 2016 in der Showtanzgruppe. In diesem Jahr war sie auch für die Moderation mitverantwortlich.Von 2007 bis 2015 in der Kinder- und Jugend-Showtanzgruppe aktiv und seit 2010 auch als Kinder-Moderatorin.Hobbys: Tanzen, TaekwondoLieblingsspeise: Pommes mit MayoSie wollte eigentlich schon immer Prinzessin werden, aber als Moderatorin war das nicht möglich. Bei ihren Auftritten wünscht sie sich ein begeistertes Publikum, das zeigt, dass ihm die Show Spaß macht. In der Saison sollen es viele coole Auftritte sein, das Publikum gut unterhalten und eine schöne Zeit verbringen.Die Showtanzgruppe 2018 und das Motto findet sie super., 34 Jahre, ebenfalls im Sternzeichen Zwillinge geboren, war bereits von 2003 bis 2015 als Tänzer, Techniker und Verantwortlicher für die Auftrittsorganisation in der NARRNEUSIA. 2012 hat er sein Debüt als Prinz gegeben.Hobbys: Tanzen, Kickboxen, MotorradfahrenLieblingsschauspieler : Bradley CooperLieblingsspeise: Mama´s SchweinebratenWeil er gefragt wurde, schlüpft er ein zweites mal in das Faschingsprinzenkostüm. Ein perfekter Auftritt ist für ihn, wenn Zugaben verlangt werden. Für die Saison möchte er Mega Spaß, super Auftritte und, dass der Fasching in Augsburg rockt. Er möchte nicht, dass es zu Streitigkeiten in der Gruppe oder Grüppchenbildung kommt. Zum Motto sagt er, die Musik ist bombig und die Show fantastisch.Hier die Details der Show:Kalabriens heiße Sonne wird die Zuschauer in flirrender Atmosphäre in die schummrige Welt der schießwütigen Mafiabosse hineinziehen. Sizilianische Schönheiten und gerissene Ganovinnen tanzen nonstop und werden sie mit ihren unverschämt heißen Kurven verführen. Vorsicht! Das ist sicher ein Ablenkungsmanöver damit galante Gangster die Juwelen der Zuschauerinnen entwenden.Die Banditen ziehen auf der Flucht vor dem Gesetz weiter ins New Yorker Ghetto. In der Dunkelheit fallen Schüsse und es steigt Rauch empor. Sexy Swat-Cops versuchen in den düsteren Gassen für Recht und Ordnung unter rivalisierenden Banden zu sorgen. Eine coole Show mit 100% Power.Am Ende der rasant choreografierten Show schaffen es die gerissenen Bad Boys mit den erbeuteten Schätzen ins Gangsta`s Paradise. Kolumbianische Drogenbosse und betörende Gangsterbräute bringen die ausgelassene Stimmung in den Latino Bars zum Überkochen. Ihre Hüften schwingen zu heißen Rhythmen und die eine oder andere Hülle fällt in der Hitze des Gefechts.