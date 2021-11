myheimat Westheim: SICH REGEN BRINGT SEGEN

Im Herbst ist ein Spaziergang durch den bunten Wald den "Heiligen Berg" hinauf zur Kobelkirche in Westheim besonders schön. Die Kirche selbst habe ich schon oft durch den Seiteneingang betreten, doch dieses Mal gehe ich im Pfarrhof noch ein paar Meter weiter und öffne die Türe zur schön ausgestattete Beichtkapelle. Ein Schild weist den bußfertigen Sünder darauf hin, daß er sein schlechtes Gewissen wegen Corona derzeit hier nicht erleichtern kann, aber ein Besuch der Kapelle lohnt sich trotzdem, denn man kann sich dort zumindest per Selbstbedienung den christlichen Segen abholen. In einem gläsernen Schrein neben der Pforte steht eine Nachbildung der Kirche und sobald man den angemessenen Obulus einwirft, wird die Szene wie von Geisterhand beleuchtet, die Türen öffnen sich, es erscheint das Jesulein und erteilt unter viel Gebimmel seinen Segen an die Figuren daneben und natürlich auch an den Spender. Kinder haben seit Jahrzehnten Freude an dieser christlichen Jukebox und das hat sich auch in Zeiten von Playstation und Smartphone nicht geändert, denn so ein schlichter, historischer Automat verströmt immer noch einen ganz besonderen Zauber, den selbst moderne Hightech nicht ersetzen kann.