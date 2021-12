myheimat Westheim: DAS ENDE DER NUDELFABRIK

Ab den 30er Jahren hieß der Besitzer der Nudelfabrik Kritschker, der durch Einheirat in das Unternehmen gekommen war. Dessen Namen kennen viele noch von dem gleichnamigen Kaufhaus, in dem man von Haushaltswaren, über Gartenbedarf und Schneeschaufeln bis zum Schulheft alles für den täglichen Bedarf erwerben konnte. Das Geschäft mit seinem großen Schaufenstern stand direkt an der "kleinen Bahnunterführung" unweit der Nudelfabrik. Später war dort die Pilskneipe "Wurzn" untergebracht.