myheimat Steppach: 4 Kirchen und ein Hotelturm

der "Maiskolben" genannte Hotelturm von Augsburg, die große Kirche Herz-Jesu in Pfersee, die schlanke rote Maria-Hilf in Stadtbergen und die Kirchen St. Michael und St. Paul in Pfersee.Wenn für die Aufnahmen den Bismarckturm besteigt, hat man den Vorteil, daß die häßlichen Stromleitungen nicht immer im Bild sind und daß man die Kamera ohne Stativ einigermaßen gut abstützen kann.