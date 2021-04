myheimat Ottmarshausen: BUNTES OSTERWASSER

Der kleine Bürgerpark am Platz der früheren Pfarrkirche ist ein durchweg stiller, um nicht zu sagen melancholischer Ort. Viel zu der tristen Grundstimmung trägt die in sich zusammengesunkene Skulptur des Bergmanns bei, die wie ein traumatisierter Soldat stummes Leid und Hoffnungslosigkeit ausstrahlt. Kinderlachen tut sich schwer in dieser Umgebung. Der Osterbrunnen setzt nun für ein paar Tage einen kräftigen Farbtupfer dagegen. Er gibt den Menschen ein wenig Hoffnung in dieser schwierigen Zeit der anhaltenden Pandemie und setzt optisch ein Ausrufezeichen in die österliche Woche. Ein stiller Ort bleibt es hier oben trotzdem, doch es macht Freude, sich den Brunnen in aller Ruhe anzusehen und wer genau hinsieht, erkennt für einen Moment sogar das farbige Wasser ...