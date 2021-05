myheimat Neusäß: MIT WELCHEM "V" KOMMT MAN WEITER?

V

Der Deutsche ruft in solchen Fällen für gewöhnlich schnell nach demerbotsschild. Aber sollten sich nicht alle Parteien stattdessen auf die Eigenschaften besinnen, die in jedem Menschen stecken sollten:erständnis für den Anderen,erantwortung für das eigene Tun oder das Mindestmaß anernunft, die einem ganz ohne Schilder klar machen sollte, was erlaubt oder "unvernünftig" ist?Dieses Schild, das im Wald auf dem Loderberg vom Jagdpächter gestaltet und angebracht wurde, ist kein Verbotsschild, sondern es appelliert an die 3 genannten "V": Verständnis, Verantwortung und Vernunft und damit wäre den Menschen untereinander und vor allem der Natur gedient.