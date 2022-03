Pfarrkirche St. Ägidius in NeusäßEvangel. Pfarrkirche St. Philippus in WestheimKapelle St. Nikolaus von Tolentino in SchlipsheimPfarrkirche St. Nikolaus v.d. Flüe in WestheimWallfahrtskirche St. Maria von Loreto auf dem Kobel