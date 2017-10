myheimat fragt nach: Was halten Sie von einer Jamaika-Koalition im Bundestag?

Es wird funktionieren müssen, da die SPD eine GroKo schon ausgeschlossen hat. Die Parteien müssen sich zusammenraufen.Jamaika ist wahrscheinlich noch das Beste. Wir haben aber ein grundsätzliches Problem in der Politik. Man weiß einfach nicht mehr genau, was die Parteien vertreten und für was sie genau stehen.Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und die GroKo hat noch nie wirklich etwas dagegen unternommen. Ich hatte immer das Gefühl, die Politik plätschert einfach so vor sich hin. Durch eine Jamaika Koalition würde sich vielleicht mal etwas ändern. Ich hoffe, dass irgendwann einfach gerechter umverteilt wird.Es wird sowieso nicht gehalten, was vor den Wahlen versprochen wird. Egal, ob es im Bundestag eine GroKo oder eine Jamaika-Koalition gibt.+++ neusäßer Stimmungsbarometer +++Hier in Neusäß haben wir alles an Geschäften, was wir brauchen. Außerdem haben wir eine super Naherholung. Ich gehe aus der Haustür und bin im Grünen, besser geht es eigentlich nicht. Die Zuganbindung ist auch gut. Nur die Busverbindung nach Westheim und Ottmarshausen könnte besser sein, vor allem abends.Eigentlich bin ich ein richtiger Landmensch. In Neusäß bin ich aber zufrieden – Hier habe ich Stadt und Land in einem.