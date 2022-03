KRIMINALITÄTSRATE 2022 IN HAINHOFEN GLEICH NULL!

Die Beutezüge der im ganzen Schmuttertal berüchtigten "Hainhofer Maibaumklauer" sind für den Zeitraum von 1990 bis 2017 auf einer in dieser Art einzigartigen Gedenktafel dokumentiert, die im Neuen Feuerwehrhaus öffentlich aushängt.Wiederkehrende Verstösse gegen gültiges Recht sind in Hainhofen derzeit nur in Form von Übertretungen der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 30 kmh am Alten Feuerwehrhaus und am Sportheim festzustellen.