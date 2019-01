Kreativmarkt in Augsburg am Samstag 02.02.2019 und Sonntag 03.02.2019

auf dembesuchen.Hier werden Ideen geboren, Konzepte entwickelt und dann in Form einer kompletten Veranstaltungsproduktion umgesetzt. Seit 2013 gibt es in den größten Messe- und Eventhallen Deutschland weit die „handgemacht Kreativmärkte“ – die großen Märkte für Individualisten, Designer & Selfmade-Designer.Nicht nur Selbermachen ist IN sondern auch Handgemachtes Kaufen ist angesagt! Willkommen bei “Handgemacht” – dem Kreativmarkt für die ganze Familie, für Menschen, die Produkte jenseits der Stange suchen, für Liebhaber schöner Dinge, die nach neuen Ideen und Inspiration suchen in Verbindung mit einem riesigen Materialangebot, was Anregung bietet, selber kreativ tätig zu werden. Eine ausgefallene Marktwelt wird euch verzaubern. Hier kann man fühlen und bestaunen, Farben und Muster vergleichen, einen ganzen Tag lang von Stand zu Stand schlendern und die Macher hinter den Produkten kennenlernen.Alle Fotos wurden mir zur Veröffentlichung von der PR-Abteilung des Kreativmarktes zur Verfügung gestellt.