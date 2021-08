IN 60 MINUTEN IN EINE ANDERE WELT

Nachdem wir Italien auch für dieses Jahr als Reiseziel schweren Herzens verworfen hatten, entschlossen wir uns kurzfristig zu einem viertägigen Ausflug nach Weißenburg. Diese Perle von einer mittelalterlichen Stadt liegt gerade mal eine gute Autostunde von Neusäß entfernt und die knapp 100 Kilometer kann man bequem auf der Bundesstraße 2 stress- und ampelfrei bewältigen. Trotzdem kennt bei uns zuhause kaum jemand dieses Kleinod zwischen Treuchtlingen und Nürnberg. Wir sind begeistert von dem stimmigen historischen Zentrum rund um das Alte Rathaus und den Marktplatz mit stetigem Blick auf den Hügel mit dem trutzigen Kastell Wülzburg. Ein gemütliches Hotel mittendrin, ein kostenloses (!) Parkhaus in Fußweite, gemütliche Gasthäuser und kleine Weinbars, Fotomotive wie aus dem Bilderbuch ... wenn wir an Italien denken, würden wir nichts vermissen, wären da nicht die kühlen Temperaturen in diesem meteorologisch verpfuschten August gewesen.Anbei eine Fotorunde mit ersten Eindrücken.