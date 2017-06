Hip-Hop meets Showtanz: Letzter KiKuKa-Kurs vor dem Sommerferienprogramm

Neusäß : Jugendkulturhaus Stereoton |

Am Samstag, den 01.07.2017 können sich Kinder im Alter von 10-14 Jahren zu einer tollen Choreographie auspowern. Der Kurs „Hip-Hop meets Showtanz“ findet von 16:00 - 18:00 Uhr im Stereoton (Daimlerstr. 3a/ Eingang Hauptstraße) statt. Dies ist der letzte Programmpunkt des KinderKulturKalenders vor den vielfältigen, sechswöchigen Aktionen des Sommerferienprogramms (das bereits in den Einzelhandelsläden, dem Rathaus, dem Stereoton und auf der Stereoton-Homepage zu finden ist).



Wer sich für den Hip-Hop-Workshop interessiert sollte sich jetzt noch schnell online unter: www.kikuka.neusaess.de anmelden.



Während die Kurse des KiKuKas online buchbar sind, findet die telefonische Anmeldung des Ferienprogramms am 08. Juli 2017 unter der Nummer: 0821. 46 06 - 222 statt.