Gewinnspiel: "Jahre später, gleiche Zeit" – Komödie von Bernard Slade

kommt die Inszenierung des Welterfolgs des kanadischen Boulevardautorsauf die Neusässer Bühne.Großes Schauspiel – ein großer Name gibt sich mitdie Ehre, der im Stück zusammen mitdas vermeintliche, in die Jahre gekommene Traumpaar mimt.Amkommt die Komödie in derzur Aufführung. Dafür verlosen wir. Klickt bis zum 17. März auf "Mitmachen", um euer Glück zu versuchen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Bitte nur einmal klicken, um an der Verlosung teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier