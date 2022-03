Fotoausflug mit einem Fotoclub

Im Februar hatte das Fotoforum Landkreis Augsburg zu einem Fotoausflug, bei der Kahnfahrt, in Augsburg eingeladen. Die Fototour dauerte eine gute Stunde. Wir fotografierten alte Gebäude, den Fünffingerturm, das Wasserkraftwerk, Gebäude, die sich im Wasser spiegelten, Vögel und Bäume sowie Sträucher. Es war damals sehr frisch, aber ein schönes Wetter zum fotografieren. Unsere Clubabende finden derzeit wegen der Pandemie momentan nicht statt. Falls die Fallzahlen sinken gibt es am 11. April den nächsten Clubabend. Unsere Treffen finden in Neusäß statt.

