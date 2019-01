Zu diesem närrischen Ereignis mit Tanzsind alle Seniorinnen und Senioren unserer Stadt recht herzlich eingeladen.Die Gestaltung dieses Festes übernimmt wieder, wie in den Jahrenzuvor, die Faschingsgesellschaft Narrneusia.Die Veranstaltung findet am Samstag, 09. Februar, um 15.00 Uhr (Saalöffnung14.00 Uhr) in der Stadthalle Neusäß statt. Der Eintritt ist frei.Darüber hinaus organisiert die Stadt einen kostenlosen Bus-Zubringerdienst.