Langeweile in den Sommerferien? Dagegen hilft das Ferienprogramm der Stadt Neusäß!Das STEREOTON hat noch einige Plätze zu vergeben. Unter anderem können Kinder zwischen sechs und 15 Jahren ein Tag beim Segelfliegen verbringen, in der Sternenwarte träumen oder Zeit in Geiselwind verbringen.Außerdem gibt es noch Restplätze beim Töpfern und für den Skylinepark.Auf der Homepage www.ferienprogramm.neusaess.de gibt es noch weitere Kurse, die gebucht werden können.Es lohnt sich!